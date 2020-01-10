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Pendik'te korkutan çatı yangını

Pendik'te 3 katlı bir binanın çatısında meydana gelen yangın vatandaşları korkuttu.

10.01.2020 08:25 | Son Güncelleme: 10.01.2020 08:34Pendik'te korkutan çatı yangını
'te 3 katlı bir binanın çatısında meydana gelen yangın vatandaşları korkuttu. İhbar üzerine kısa sürede yangın noktasına gelen itfaiye ekipleri, çatıda oluşan alevleri kontrol altına aldı.

Pendik Hürriyet Mahallesi Taşlı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sararken, çevreyi yoğun duman kapladı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine verdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler bir süre sonra söndürülerek soğutma çalışmalarına geçildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda maddi hasar meydana geldi.

Yangını fark eden mahalleliler, "Yangının neden çıktığı bilinmiyor, yangını fark edince itfaiyeye haber verdik. 2 kişinin çatıya ısınmak için girdiği, çatıda bulunan talaşı ateşe vermesinden çıktığı söyleniyor. Alt katlarda kalanlar var. Çatı kömürlük ve depo olarak kullanılıyor. Ölen ya da yaralanan yok" diye konuştular. - İSTANBUL

İtfaiye, Pendik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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