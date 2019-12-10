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Pendik'te korkutan yangın

Pendik'te 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

10.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:20Pendik'te korkutan yangın
'te 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Tüm çatıyı saran yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Pendik Mahallesi Rıfat Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yangın nedeniyle çevreye yayılan alevler ve duman paniğe neden oldu. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven ile çatıya ulaşarak yangına müdahalede bulundu. Yangın kontrol altına alınırken olayda can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
(Halit Arslan - Metin Başar/İHA)

Esenler, Pendik, Ilgaz, Güncel

Kaynak: İHA

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