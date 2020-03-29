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PENDİK'TE KORONAVİRÜS VAKASINA GİDEN 112 EKİBİNE DEHŞETİ YAŞATAN 2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Saldırı olayıyla ilgili olarak 3 şüpheli yakalandı.

29.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:17
PENDİK'TE KORONAVİRÜS VAKASINA GİDEN 112 EKİBİNE DEHŞETİ YAŞATAN 2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

-Saldırı olayıyla ilgili olarak 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si adliyeye sevk edilirken, 1'i serbest bırakıldı.

Haber: Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/İSTANBUL,

Pendik 'te koronavirüs şüphesi olan hastayı hastaneye sevk eden ambulans, kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırı olayını Edirne'de mültecilere müdahale ederek Türkiye'nin sevgisini kazanan sağlık çalışanı Büşra Kayalı Durmaz duyurdu. Durmaz'ı gece saat 03.40'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Olayla ilgili gözaltına alınan biri kadın 3 kişi ifadeleri alınmak üzere Çamçeşme  polis merkezine götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Pendik Velibaba Mahallesi'nde gece saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir hastayı alan ambulansın önü bir kişi tarafından kesildi. 112 çalışanlarına, "Hasta kim? Korona mı? Ne olmuş? Anlatsana" diye sorular soran şüpheli cevap alamayınca ambulansı yumrukladı. Yaşanılanlar üzerine hastayı alarak olay yerinden hızla uzaklaşan 112 ekibinin önü bir süre sonra aynı saldırgan tarafından araç ile kesildi. Saldırgan eline aldığı kaldırım taşıyla ambulansın camlarını kırdı. 112 ekibi en yakın polis merkezine giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Hasta ise bir başka ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi. Bu olayı ise Yunanistan sınırında mülteciler ve çocuklarına müdahale eden ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Sevgili Büşra, senin biricik vicdanını, mesleğine ve insana olan saygını Avrupa'nın evrensel dediği hiçbir değerine değişmem. İyi ki varsın" ifadelerini kullandığı sağlık görevlisi Büşra Kayalı Durmaz sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşanan dehşet anlarını anlatan Durmaz, saldıranın kimliğinin tespit edildiğini belirterek, kendilerinin durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Öte yandan Büşra Kayalı Durmaz'ı gece saat 03.40'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Durmaz, "Gece saat 03.40'ta telefon çalar ve arayan Sağlık Bakanıdır. Biz böyle güçlü bir aileyiz. Gecenin bu saatinde arayan bakanımıza teşekkür ederiz. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

Ambulansa saldırı olayıyla ilgili olarak biri kadın 3 şüpheli gece bekçileri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, diğer iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin polis merkezinden çıkarılması

-Ambulansın fotoğrafları


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Kaynak: DHA

Etiketler: Kayalı, Pendik, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››PENDİK'TE KORONAVİRÜS VAKASINA GİDEN 112 EKİBİNE DEHŞETİ YAŞATAN 2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Haberler

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