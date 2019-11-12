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Pendik'te küçük çocuğa istismarda bulunan sapık yakalandı

Pendik'te bir şahıs, 9 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunmuş, olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıkmıştı.

12.11.2019 11:21 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:26Pendik'te küçük çocuğa istismarda bulunan sapık yakalandı
'te bir şahıs, 9 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunmuş, olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Şahsın yakalanması için özel ekip oluşturuldu ve binlerce kişi incelendi. Şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Pendik'te bir sapık, 9 yaşındaki bir erkek çocuğuna zorla cinsel istismarda bulunmuş ardından kayıplara karışmıştı. Medyaya yansıyan olaya ilişkin olarak yeni görüntüler de ortaya çıkmıştı. Şahsı yakalamak için özel bir ekip kuruldu. Çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekip, mahallede yaşayan 25 bin erkeği incelemeye aldı. Yoğun çalışmaların ardından olayın faili olduğu tespit edilen şahıs mahallede yürürken kıskıvrak yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Psycho, Pendik, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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