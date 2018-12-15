15 Aralık 2018, 17:35
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Pendik'te Lokantada Cinayet: 1 Ölü, 2 Yaralı

Pendik'te lokantada cinayet: 1 ölü, 2 yaralıİSTANBUL - Pendik'te bir lokantada alacak verecek kavgasında silahlar konuştu.

Pendik'te lokantada cinayet: 1 ölü, 2 yaralı

İSTANBUL - Pendik'te bir lokantada alacak verecek kavgasında silahlar konuştu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Pendik Altkaynarca Mahallesi Aydınlıyolu Caddesi'nde bulunan bir lokantada yaşandı. İddiaya göre, lokantada çıkan alacak verecek
kavgasında silahlar konuştu. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Pendik
15 Aralık 2018 Cumartesi 17:35



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