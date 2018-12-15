Pendik
'te lokantada cinayet: 1 ölü, 2 yaralı
İSTANBUL - Pendik'te bir lokantada alacak verecek kavgasında silahlar konuştu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay, Pendik Altkaynarca Mahallesi Aydınlıyolu Caddesi'nde bulunan bir lokantada yaşandı. İddiaya göre, lokantada çıkan alacak verecekkavgasında silahlar konuştu. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Pendik
15 Aralık 2018 Cumartesi 17:35