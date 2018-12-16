Pendik'te Lokantadaki Silahlı Kavga Ardından Zanlılar Böyle Kaçtı

Pendik
'te bir lokantada 1 kişinin hayatını kaybetti, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga
sonrasında şüphelilerin kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Altkaynarca Mahallesi Aydınlıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada akşam saatlerinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Mustafa G. hayatını kaybetmiş, Cemal K. ve Mehmet K. isimli lokanta sahipleri ise yaralanmıştı. Olayın ardından kimliği belirsiz şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karışmıştı. Şüphelilerin olayın ardından lokantadan çıkarak kaçtığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin lokantadan çıkarak dikkat çekmemek için sakin bir şekilde ilerledikleri ve sonrasında bindikleri otomobille hızlı bir şekilde kaçtıkları görülüyor. - İSTANBUL
kavga,Pendik
16 Aralık 2018 Pazar 00:12