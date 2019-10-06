Haberler » 3. Sayfa » Haber

Pendik'te merdiven altı kahve ve deterjan operasyonu kamerada

Pendik'te merdiven altı diye tabir edilen 2 imalathaneye eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, sağlıksız koşullarda üretilen yaklaşık 900 bin TL değerinde 57 bin adet hazır kahve, 2 ton 600 kilogram toz deterjan, 87 kilogram sıvı deterjan ele geçirdi.

06.10.2019 11:30Pendik'te merdiven altı kahve ve deterjan operasyonu kamerada
Pendik'te merdiven altı diye tabir edilen 2 imalathaneye eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, sağlıksız koşullarda üretilen yaklaşık 900 bin TL değerinde 57 bin adet hazır kahve, 2 ton 600 kilogram toz deterjan, 87 kilogram sıvı deterjan ele geçirdi. 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Ekim günü Pendik'te merdiven altı diye tabir edilen 2 imalathaneye eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 900 bin TL olan 57 bin adet hazır kahve, 2 ton 600 kilogram toz deterjan, 87 kilogram sıvı deterjan, 25 kilogram markasız doluma hazır kahve ham maddesi, 269 bin adet ambalaj, 11 bin 500 adet boş karton kutu, 8 adet imalatta kullanılan dolum ambalajı, paketleme, tarih atma, terazi, lazer yazım makinesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan Mutlu Y. (41) ve Mehmet K. (36), savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Operasyon anı ise saniye saniye polis kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Pendik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:13 Eniştesini öldüren cinayet zanlısı: "Namus için vurdum"
13:11 Belediyenin tahliye kararını mahkeme durdurdu...Kafe mahkeme kararına rağmen boşaltıldı
13:04 Suriye sınırında hava hareketliliği
13:03 Taylan'da milli parkta 6 fil boğuldu
13:01 Alışveriş sitesinden aldığı ürünün parasını ödemeden kaçan şahıs kamerada
12:52 Manisa'da fırınlara gece denetimi
12:51 82 milyonun içini sızlatan tokat