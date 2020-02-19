Pendik'te metal kaplama fabrikasında yangın

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ Pendik Kurtköy'de iki katlı metal kaplama fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmanın ardından söndürülürken, iş yeri sahibi ve çalışanları gözyaşlarını tutamadı.

Şeyhli Mahallesi, Sağlık Sokak'ta bulunan iki katlı metal kaplama fabrikasında saat 07.00'de bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen alevleri görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Pendik ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Metal kaplama yapılan fabrikada alevler boya ve kimyasal madde bulunan alana sıçramadan kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Haberi alan iş yeri sahibi ve çalışanları gözyaşlarını tutamadı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Bir görgü tanığı, "Metal kaplama yapılan bir işyeri. Dumanlar çıkınca itfaiyeye haber verdik. İçeride kimse yok. Boya ve kimyasal madde olan yere gelmeden söndürüldü" diye konuştu.Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.