Haberler » Güncel » Pendik'te metro çıkışında kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber

Pendik'te metro çıkışında kadını taciz eden şüpheli yakalandı

PENDİK Metro İstasyonu'nda genç kıza cinsel tacizde bulunan şüpheli yakalandı.

27.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:46Pendik'te metro çıkışında kadını taciz eden şüpheli yakalandı
PENDİK Metro İstasyonu'nda genç kıza cinsel tacizde bulunan şüpheli yakalandı.

Olay, 24 Şubat günü saat 09.00'da Metro İstasyonu çıkışında yaşandı. Bir şüpheli yürüyen merdivenlerden yukarıya çıkan H.Y.(18)'nin arkasından gelerek cinsel tacizde bulundu. Olayın ardından çalışma başlatan emniyet ekipleri, metro istasyonunun güvenlik kameralarını incelemeye alarak tacizcinin Muzaffer D. olduğunu belirledi. Şüpheli Muzaffer D. bugün Kartal'da yakalanarak gözaltına alındı. Muzaffer D., Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


- İstanbul

Pendik, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
12:28  Zeytinyağı faydaları ve zeytinyağının sağlığa etkileri
27.02.2020 15:38:12