PENDİK'TE MOTOSİKLET ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
Haber: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHAPendik'te, park halindeki motosikletin 2 kişi tarafından çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdıOlay, 23 Temmuz günü Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi.
03.08.2020 09:53 | Son Güncelleme: 03.08.2020 10:07
Haber: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA
Pendik'te, park halindeki motosikletin 2 kişi tarafından çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı
Olay, 23 Temmuz günü Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda, yüzlerinde tıbbi maske olan 2 kişi, motosikletin önünde bir süre bekleyerek sağ solu gözledi. Bir süre sonra biri etrafı gözetlerken diğeri ise park halindeki motosiklete yöneldi. Kısa sürede çalıştırdıkları motosiklete binen 2 kişi, olay yerinden uzaklaştı. Motosikletin sahibinin şikayeti üzerine polis şüphelileri yakalamak için harekete geçti.
Kaynak: DHA
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