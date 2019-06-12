12.06.2019 15:31
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PENDİK'TE OKULU SU BASTI (1)

PENDİK

İstanbul'un doğusunda etkili olan kuvvetli yağışın ardından Pendik'te bulunan bir anaokulunda su baskını yaşandı.


İstanbul'un doğusunda etkili olan kuvvetli yağışın ardından Pendik'te bulunan bir anaokulunda su baskını yaşandı. Okulun içinde mahsur biri hamile 3 öğretmen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Pendik Yenimahalle'de bulunan bir okulun anaokulu binasında etkili olan kuvvetli yağışın ardından su baskını yaşanan okulda bulunan öğretmenler mahsur kaldı. 1'i hamile 3 öğretmen olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Okulda öğrenci olmadığı öğrenildi. Okuldaki su tahliyesi devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-Anaokulunun görüntüsü
- İtfaiye ekiplerinin öğretmenleri sırtlarıına alarak kurtarması
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
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