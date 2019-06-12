Pendik'te okulu su bastı (1)

İSTANBUL'un doğusunda etkili olan kuvvetli yağışın ardından Pendik
'te bulunan bir anaokulunda su baskını
yaşandı. Okulun içinde mahsur biri hamile 3 öğretmen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Pendik Yenimahalle
'de bulunan bir okulun anaokulu binasında etkili olan kuvvetli yağışın ardından su baskını yaşanan okulda bulunan öğretmenler mahsur kaldı. 1'i hamile 3 öğretmen olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Okulda öğrenci olmadığı öğrenildi. Okuldaki su tahliyesi devam ediyor.
- İstanbul
Kaynak: DHAsu baskını
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