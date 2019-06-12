12.06.2019 16:03
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Pendik'te Okulu Su Bastı (3)
Kaynak: DHA
Güncel
Müftü, gözyaşları içinde kazada ölen kızının cenaze namazını kıldırdı
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