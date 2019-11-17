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Pendik'te öldürülen 3 kişinin cenazesi Adli Tıp'tan alındı

PENDİK'te Güllübağlar Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden aynı aileden Orhan Yılmaz, Rabia Yılmaz ve Ahmet Yılmaz'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alındı.

17.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 17.11.2019 14:28Pendik'te öldürülen 3 kişinin cenazesi Adli Tıp'tan alındı
PENDİK'te Güllübağlar Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden aynı aileden Orhan Yılmaz, Rabia Yılmaz ve Ahmet Yılmaz'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alındı. Cenazeler Gülbağlar Gül Camii'nde ilkindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yayalar Mezarlığı'na defnedilecek.

Olayın bir akraba kavgası olmadığını belirten ailenin yakınlarından Sinan Güzel, saldırgan ile ilgili olarak  "Dünden beri ocağımıza ateş düştü. Biz kendisini tanımıyoruz. Gelmiş silahlı. Şehrin ortasında önce marketimizde kızımızı, ardından binamızın içinde iki evladımızı katletmiş. Bununla alakalı birçok haberde  'Akraba kavgası, şu, bu' gibi çıkıyor. Kesinlikle bizim bir akrabamız değildir. Kendisini tanımıyoruz. Akrabalarımız arasında böyle bir problem söz konusu değildir. Biz bu şahsı tanımıyoruz, bilmiyoruz. Hiçbir şekilde akraba olarak bağımız yoktur. Kız isteme, şu, bu kesinlikle alakası yoktur. Bunların tamamı yalan haberdir."


- İstanbul

Güncel

Kaynak: DHA

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