03.06.2019 20:06
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PENDİK'TE ORMAN YANGINI -2
Kaynak: DHA
Güncel
Yanlışlıkla çöpe atılan dövizleri jandarma buldu
Belediye 10 yıllık kira istenince dükkanı, şehit ve gazi aileleri derneğine çevirdi
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