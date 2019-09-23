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Pendik'te orman yangını çıkaran zanlı adliyeye sevk edildi

Pendik'te orman yangını çıkaran zanlı adliyeye sevk edildiİSTANBUL - Pendik'te Aydos Ormanı'nda yangın çıkardığı iddia edilen zanlı Y.A., emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilldi.

23.09.2019 15:32
Pendik'te orman yangını çıkaran zanlı adliyeye sevk edildi
İSTANBUL - Pendik'te Aydos Ormanı'nda yangın çıkardığı iddia edilen zanlı Y.A., emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilldi. Zanlı adliye girişinde 'ben yapmadım' dedi.
İstanbul Pendik'teki Aydos Ormanı'nı geçtiğimiz Perşembe günü yaktığı iddia edilen ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlı Y.A., terör örgütüyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı Y.A., polis ekipleri tarafından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Zanlı Y.A., basın mensuplarının 'Neden yaptınız?' sorusuna, 'Ben yapmadım ki' diyerek cevap verdi. Savcılığa götürülen zanlı Y.A., savcılıkta ifadesi alınacak.
Pendik'te orman yangını çıkaran zanlı adliyeye sevk edildi

Çağlayan Adalet Sarayı, İstanbul, Pendik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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