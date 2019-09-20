Haberler » Güncel » Haber

Pendik'te orman yangını çıkardığı iddia edilen kişi kamerada

Pendik'te dün çıkan orman yangınıyla ilgili çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği şüpheli gözaltına alındı.

20.09.2019 11:36Pendik'te orman yangını çıkardığı iddia edilen kişi kamerada

Pendik'te dün çıkan orman yangınıyla ilgili çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği şüpheli gözaltına alındı.
Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda dün yangın çıktı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Çevredekiler tarafından yangın çıkarırken cep telefonuyla görüntülenen bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:
-----------------
-Cep telefonu görüntüsündeki şüpheli
-Dün çekilen görüntüler


- İstanbul

Kurtköy, Pendik, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:06 İspanya dört yılda dördüncü seçime gidiyor
12:06 Türk modacı Özceyhan'dan Bulgaristan'da defile
12:06 Aksaray'daki gece kulüplerine baskın: 4 polis gözaltında
12:06 Vali Toraman: "Kütahya büyük kahramanlıkların şehri"
12:06 Van Kahvaltı Konağı gazetecileri ağırladı
12:06 Valilik : (orman yangını gözaltısı) şüphelinin terör örgütüyle bağlantılı olduğu...
12:05 ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü