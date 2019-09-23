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Pendik'te orman yangını çıkardığı iddia edilen kişiye tutuklama istemi

PENDİK Kurtköy'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan Y.A. "Orman yakmak" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" gerekçeleriyle mahkeme sevk edildi.

23.09.2019 18:50Pendik'te orman yangını çıkardığı iddia edilen kişiye tutuklama istemi
PENDİK Kurtköy'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan Y.A. "Orman yakmak" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" gerekçeleriyle mahkeme sevk edildi.
Pendik Aydos Ormanı'nda 19 Eylül günü yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Y.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli Y.A. saat 15.00 sıralarında polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli Y.A., bir basın mensubunun "Neden yaptınız" sorusuna "Ben yapmadım ki bir şey" diye cevap verdi. Y.A. savcılık sorgusunun ardından "Orman yakmak" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" gerekçeleriyle tutuklama istemiyle mahkeme sevk edildi.



Kurtköy, Pendik, Güncel

Kaynak: DHA

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