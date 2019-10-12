Pendik'te otomobil durağa daldı: 4 yaralı

Pendik'te lüks otomobilin kaza sonrası savrularak durakta bekleyenlere çarpmasıyla 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kaza, saat 13.30 sıralarında Velibaba Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası alınamayan hafif ticari aracın çarptığı lüks otomobil, savrularak durakta bekleyenlerin arasına daldı. Kazada otobüs bekleyen 4 kişi yaralandı. Kazaya neden olan aracın sürücüsü, durmayarak kaçtı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunu ağır olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.