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Pendik'te otomobil, durakta bekleyen vatandaşlara çarptı

Pendik'te bir otomobilin durak önünde bekleyenlere çarpması sonucu 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

12.10.2019 17:24
Pendik'te bir otomobilin durak önünde bekleyenlere çarpması sonucu 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Velibaba Mahallesi Ankara Caddesi Pendik Köprüsü istikametine seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptı.
Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Çevredeki güvenlik kameralarınca da kaydedilen görüntülerde, aynı istikamette seyreden otomobilin hafif ticari bir araca çarptıktan sonra kontrolden çıkarak durak önünde bekleyenlere çarpma anı yer alıyor.
Pendik'te otomobil, durakta bekleyen vatandaşlara çarptı

Ankara, Pendik, Güncel

Kaynak: AA

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