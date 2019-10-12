Haberler » 3. Sayfa » Pendik'te otomobil yayaların daldı: 4 yaralı

Pendik'te otomobil yayaların daldı: 4 yaralı

Pendik'te kontrolden çıkan otomobil, bir araçla çarpışarak otobüs durağına daldı.

12.10.2019 17:56Pendik'te otomobil yayaların daldı: 4 yaralı
Pendik'te kontrolden çıkan otomobil, bir araçla çarpışarak otobüs durağına daldı. 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Pendik Velibaba Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde seyir halindeki lüks otomobil, yanında ilerleyen başka bir araçla hafifçe çarpışmasıyla kontrolden çıkarak otobüs durağında bekleyen vatandaşların arasına daldı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralanırken araç sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin otobüs durağında bekleyen vatandaşlarına arasına daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan araç otobüs durağındaki vatandaşların arasına dalıyor. Aracın çarptığı vatandaşlar savrulurken araç sürücüsü hızla kaçıyor. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Pendik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:01 Çaldığı kamyoneti iki saat sonra geri getirdi...Hırsızlık anları kamerada
18:59 TGRT Haber ekibi çatışmanın ortasında böyle kaldı
18:52 Suriye Milli Ordusu bir köyü daha terörden temizledi
18:57 Hırsızların yeni yöntemi şaşkına çevirdi.
18:47 Keşan Otogarı'nda otobüsler denetlendi, çığırtkanlara tutanak tutuldu
18:49 Kızı satırlı saldırıya uğrayan acılı baba konuştu: 'Bizi de tehdit ediyordu'
18:41 Yüksekova'dan Irak sınırına askeri sevkiyat
12.10.2019 19:07:13