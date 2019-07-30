Pendik'te otomobilde dehşeti yaşayan Bahçıvan çifti ve avukatlarından adliye çıkışında açıklama

PENDİK'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesi ile haklarında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Hasan Sel ve Hüseyin Sel kardeşler ilk duruşmada delil karartma ve yurt dışına kaçma şüpheleri olmadığı gerekçesi ile tahliye edildi.Mahkemenin ardından saldırıya uğrayan Ayfer, Yunus Emre Bahçıvan çifti ile avukatları Adem Yavuzaslan açıklama yaptı.

Yunus Emre Bahçıvan, "Basına desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Halkımıza ve toplumumuza desteğinden dolayı teşekkür ederim. Çok yorgunuz. Bebeğimiz için kontrole gideceğiz böyle bir psikolojideyiz. Bizim için önemli olan bebeğimizi sağ salim hayatta görebilmek. Şu an hiçbir şey sonlanmadı. Doğumdan sonraya ertelenen bir duruşmamız var. Şuan netleşmiş bir şey yok. Bildiğim kadarıyla yurtdışına çıkış yasakları var. Tamamen toplum baskısından ötürü özür dilemeleri söz konusuydu. Bunu zaten hakime de söyledim. Kesinlikle pişmanlık duygusu yok. Beyanları bizim yaşadıklarımızdan tamamen farklıydı. Bunları beyan ettik gerisi hakimin takdirinde. Yaşadıklarımızı bir biz biliyoruz bir de Allah biliyor. Hakkımızı helal etmiyoruz. Bu kolay bir şey değil. Bizim için maddiyat önemli değil. Karşıdaki insanlar kim olursa olsunlar kimsenin kimseye bu şekilde rahatsızlık vermeye hakkı yok. Biz bunun peşindeyiz. Gereken cezayı almalarını istiyoruz." dedi. Ayfer Bahçıvan ise, "Eşimin söylediği her şeye katılıyorum. Basına ve halkımıza teşekkür ediyorum. Olayı unutmaya çalışıyoruz. Biz etkilendik tabi ki. Bebeğimiz de etkilendi." diye konuştu.

Bahçıvan çiftinin avukatı Adem Yavuzaslan ise şöyle konuştu:

"Mahkeme tahliyelerine karar verdi. Bu beraat ettikleri anlamına gelmiyor. Dava halen sürüyor. 5 Kasımda bir sonraki duruşması olacak. Olay aslında sadece trafikte bir saldırı bir kavga gibi gözüküyor ama o kadar basit değil. Olayın sadece hukuki boyutu yok. Ahlaki boyutu da var. Araç içerisinde hamile bir kadın var. Ahlaken tepki çeken boyutları var. Toplum bu olaydan dolayı hassasiyet gösterdi ve sahiplendi. Olayın en önemli kısmıydı. İddianamede 3 tane ayrı suçlama vardı. Bir tanesi hürriyeti kısıtlama, diğeri mala zarar verme ve trafikteki bir aracı alıkoyma idi. Bunlardan dolayı iddianame düzenlendi ve yargılama bundan dolayı devam ediyor. Aslında o video görüntüsü 30 saniyelik bir görüntü gözüküyor ama ceza tekniği açısından baktığınız 5 ayrı suç var. Ayrıca küfür ve hakaret olayı var. Bunun yanında bir de kasten yaralamaya teşebbüs suçu var. Eğer camı kırıp kapıyı açabilseydi zarar verecekti. Biz bunlarla ilgili taleplerimiz mahkemeye ilettik. Biz hakkımızı sonuna kadar arayacağız."



- İstanbul