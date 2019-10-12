Haberler » 3. Sayfa » Pendik'te otomobilin durakta bekleyen yayaların arasına daldığı anlar kamerada

Pendik'te otomobilin durakta bekleyen yayaların arasına daldığı anlar kamerada

Pendik'te otomobilin durakta bekleyen yayaların arasına daldığı anlar kamerada Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandıİSTANBUL - Pendik'te seyir halinde olan lüks otomobil, yanında ilerleyen araçla çarpışarak kontrolden çıkmasıyla otobüs durağına daldı.

12.10.2019 19:16
Pendik'te otomobilin durakta bekleyen yayaların arasına daldığı anlar kamerada
Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı
İSTANBUL - Pendik'te seyir halinde olan lüks otomobil, yanında ilerleyen araçla çarpışarak kontrolden çıkmasıyla otobüs durağına daldı. Durakta bulunan vatandaşlar aracın çarpmasıyla adeta havaya savruldu. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Pendik Velibaba Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydan geldi. Yolda ilerleyen lüks otomobil sürücüsü, yanında ilerleyen başka bir araçla hafifçe çarpışmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki otobüs durağında bekleyen vatandaşların arasına daldı. Aracın çarptığı vatandaşlar adeta havaya savruldu. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralanırken araç sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Otomobilin otobüs durağında bekleyen vatandaşlarına arasına daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan araç otobüs durağındaki vatandaşların arasına dalıyor. Aracın çarptığı vatandaşlar savrulurken araç sürücüsü hızla kaçıyor.
Pendik'te otomobilin durakta bekleyen yayaların arasına daldığı anlar kamerada

Pendik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:04 Konya'da inşaatın 4. katından düşen işçi yaralandı
20:03 Milli Savunma Bakanlığı: "Kahraman komandolarımız Rasulayn'da"
19:58 Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
20:02 Isparta'da üniversiteli genç kıza cinsel saldırı
20:00 Barış Pınarı Harekatı'na karşı propaganda yapan HDP'lilere gözaltı
19:58 Bingöl'de yolcu taşıyan midibüs devrildi: 29 yaralı
19:41 Nazilli'deki çatı yangını korkuttu
12.10.2019 20:25:17