Pendik'te Özel Harekat Destekli Torbacı Operasyonu

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:24



10 Aralık 2018 Pazartesi 11:24

Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHA Pendik'te özel harekat polisinin desteğiyle 'torbacı' operasyonu düzenlendi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ertuğrul Gazi Mahallesinde bir kişinin uyuşturucu satışı yaptığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen Narko Tim, torbacılık yaptığı iddia edilen Ayhan K. oturduğu adresi bir süre teknik ve fizik takip yöntemiyle izlemeye alındı. Çalışmaların sonucu Narko Tim ve özel harekat polisleri belirlenen adresteki gecekonduya sabaha karşı operasyon düzenledi. İçeriye giren ekipler gecekonduda detaylı arama yaptı. Aramalarda mutfak dolabında saklanmış yaklaşık 300 gr 'Skunk' adıyla bilinen uyuşturucu ve başka bir dolapta ise satışa hazır üç paket uyuşturucu hap bulundu.Ekipler daha sonra mutfak dolapların üst kısmında bulunan çerçevelerde arama yaptı. Burada da bir miktar para ele geçirdi. Özel harekat polisleri dışarıda uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alarak araçların sokaktan geçmesine izin verilmedi. Genellikle uyuşturucuyu otomobilin içerisinde pazarladığı öne sürülen Ayhan K.'nın aracını park ettiği yer de ekipler tarafından arama yaptı. Aracının içerisi didik didik arandı. Gözaltına alınan Ayhan K. kapıdan çıkarken 'Ben içiyorum, içiciyim birşey yaptığım yok. Gidin bonzaicileri bitirin' dedi. Ayhan K. polis aracına bindirerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.