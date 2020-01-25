PENDİK'TE PATENLİ GENCİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

Çağrı ÇALIŞKAN/ Pendik 'te patenli genç hafriyat kamyonuna tutunarak bir süre sahil yolunda ilerledi. Hem kendini hem de trafiktekileri tehlikeye atan patenli bir süre sonra gözden kaybolurken, o anlar kameralara yansıdı.

Pendik sahil yolunda hafriyat kamyonuna tutunan patenli genç yaklaşık 30 saniye boyunca yolda ilerledi. Hem kendini hem de trafiktekileri tehlikeye atan patenli genç arkasından gelen sürücü tarafından kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

-Cep telefonu görüntüsü