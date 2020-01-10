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Pendik'te plastik geri dönüşüm tesisinde yangın

PENDİK'te plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

10.01.2020 12:59 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:59Pendik'te plastik geri dönüşüm tesisinde yangın

PENDİK'te plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Ramazanoğlu Mahallesi Hızır Reis Caddesi üzerinde bulunan bir plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polise verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. malzemelerin yandığı öğrenilen yangın kısa sürede iş yerine yayıldı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın da yayıldığı görüldü. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ederken, polis yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı.



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Kaynak: DHA

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