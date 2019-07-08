08.07.2019 15:49
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PENDİK'TE POLİS MERKEZİ ÖNÜNDE ŞÜPHELİNİN ELİNİ SIKAN AMİR GÖREVİNDEN ALINDI

PENDİK

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran şüpheliyi, polis merkezi önünde elini sıkarak karşılayan polis amiri görevden alındı.


Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran şüpheliyi, polis merkezi önünde elini sıkarak karşılayan polis amiri görevden alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen olayın şüphelilerin polis merkezi amirliğine girişi anında basına yansıyan görüntülerle ile ilgili olarak; Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevinden alınarak hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Görüntü dökümü:
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-Fotoğraflar


- İstanbul
Kaynak: DHA
İstanbul, Pendik, Polis, Güncel

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