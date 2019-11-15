Haberler » 3. Sayfa » Pendik'te şahıs ile taksici arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı - Haber

Pendik'te şahıs ile taksici arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesi önünde bir şahıs ile taksici arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

15.11.2019 14:23 | Son Güncelleme: 15.11.2019 14:31Pendik'te şahıs ile taksici arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı
Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesi önünde bir şahıs ile taksici arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Taksiciyi silahla bacağından vurarak yaralayan şahıs, yanındaki kadın ile beraber kaçtı. Yaralanan taksi sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Olay, Pendik'te Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde saat 13.00 sıralarında yaşandı. Aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen şahıs ile taksi sürücüsü A.K. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle şahıs silahını çıkarıp taksi sürücüsüne ateş açtı. Taksi sürücüsü bacağından yaralanırken, şahıs ile beraberindeki kadın olay yerinden hızla kaçtı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Taksi sürücüsünün hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Öte yandan, şahsın taksi sürücüsünü vurduktan sonra kaçışı bir vatandaş tarafından fotoğraflandı. - İSTANBUL

Marmara Üniversitesi, Pendik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:49 Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
14:49 Nevşehir'de aranan 22 kişiden 7'si tutuklandı
14:48 Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
14:44 Köpeğe çarpan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
14:44 Sahte içki ve sigara ele geçirildi
15.11.2019 15:00:48