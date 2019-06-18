18.06.2019 10:02
Haberler»Güncel » Haber

Sevgilisini öldürüp intihar etmişti, dehşet evinden görüntüler ortaya çıktı!

Pendik'te, kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar eden cani adamın görüntüleri ortaya çıktı.

Pendik'te kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar eden şahsın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şahsın kız arkadaşını öldürdükten sonra binadan dışarı çıktığı, dışarıda bir süre alkol aldıktan sonra elinde poşetle yeniden binaya giriş yaptığı görülüyor.

KÖTÜ KOKULAR DEHŞETİ ORTAYA ÇIKARDI

Pendik'de lüks sitede dehşet yaşanmış, kız arkadaşı Firdevs. S'yi öldüren Yalçın K. ardından intihar etmişti. Olay daireden kötü kokular gelmesi sonucu iki gün sonra ortaya çıkmıştı.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA ALKOL ALIP OLAY YERİNE GERİ DÖNDÜ

Yaşanan dehşetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şahıs kız arkadaşını öldürdükten sonra binadan dışarı çıkıyor. Dışarıda alkol aldığı öğrenilen şahıs ardından elinde poşetle binaya tekrar giriyor.

Sevgilisini öldürüp intihar etmişti, dehşet evinden görüntüler ortaya çıktı!
Kaynak: İHA
Pendik, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (3)
BALKAN:Cahil muminler
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
DÜRBÜNLÜ:dünyasınıda ahiretinide berbat etmiş zavallı.
Yayından Kaldır
16 2
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
11:53 Akademi Lise yaz sezonu başlıyor
11:53 ESENYURT'TA DERNEĞE KURŞUN YAĞMURU
11:53 RİZE Yıkım kararı alınan kaçak yapıyı sahibi ve komşuları el birliği ile yıktı
11:53 KARAMAN 9 aylık hamile eşini hastaneye yetiştirmek isterken kaza yaptı 5 yaralı
11:53 Ordu ve Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştı - GİRESUN
11:52 KONDA'dan 23 Haziran İstanbul seçimi değerlendirmesi: İmamoğlu lehine fark açılacak
11:52 Demirkapı Yaylası'nda dört mevsim bir arada