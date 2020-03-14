Pendik'te seyir halindeki otomobilde yangın
Pendik'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
14.03.2020 08:26 | Son Güncelleme: 14.03.2020 08:26
Pendik 'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundan Kurtköy istikametine seyir halinde olan otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Dumanı fark eden sürücü, otomobili yol kenarına park ederek indi.
Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Araç kullanılamaz hale gelirken bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Alınan bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundan Kurtköy istikametine seyir halinde olan otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Dumanı fark eden sürücü, otomobili yol kenarına park ederek indi.
Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Araç kullanılamaz hale gelirken bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kaynak: AA
Manşet
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