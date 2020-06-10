PENDİK'TE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ

Pendik'te aracıyla seyir halindeyken, kavga ettiği akrabası tarafından silahlı saldırıya uğrayan Halis Bürce hayatını kaybetti.

10.06.2020 05:14 | Son Güncelleme: 10.06.2020 05:27
Pendik'te aracıyla seyir halindeyken, kavga ettiği akrabası tarafından silahlı saldırıya uğrayan Halis Bürce hayatını kaybetti.
Olay, Göçbeyli Mahallesi'nde ormanlık alan yakınlarında gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Halis Bürce dün öğlen saatlerinde bir akrabasıyla henüz bilinmeyen bir sebeple kavga etti. Halis Bürce'ye gece saatlerinde panelvan minibüsle seyir halinde olduğu esnada gündüz kavga ettiği iddia edilen akrabası tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. İsabet eden kurşunların etkisiyle yaralanan Bürce, bir süre gittikten sonra panelvanı yol kenarında durdurdu. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Halis Bürce'nin öldüğü tespit edildi. Jandarma ve polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi içine alırken olay yeri inceleme ekipleri bölgede uzun süre delil araştırması yaptı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Halis Bürce'nin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bürce'nin bekar olduğu ve çiftlik işleriyle uğraştığı öğrenildi.
Olayı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. PENDİK’TE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ

Kaynak: DHA

Etiketler: Pendik, kavga, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi Haber
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi
2011 yılında Mısır’daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı Haber
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre’nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi Haber
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi
Aydın’da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi Haber
Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
TBMM Genel Kurulu’nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi Haber
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı ’3 yanlış bilgi’ sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Haber
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Haberler››Güncel››PENDİK'TE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

05:43: Sudan'da devrik Cumhurbaşkanı Beşir'e yakın yüzlerce kamu çalışanının görevine son verildi - Haber 05:41: Suç mağdurları için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de - Haber 05:19: Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye hareket etti - Haber 05:07: Hedasi Barajı'nın tarafları, anlaşmazlıklara çözüm bulmak için günlük toplantı düzenleyecek - Haber 05:03: İstanbul'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Haber 23:21: Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi - Haber 23:13: Bakan Koca'nın "asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu" uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler - Haber 20:12: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek - Ekonomi 15:51: 10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı - Haberler 13:09: Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor - Haberler