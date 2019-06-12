Pendik'te  su baskınları (1)

Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA - İSTANBUL Pendik, Kartal ve Tuzla'da kuvvetli yağış etkili oluyor. Pendik'te yollar göle dönerken D-100'de trafik durdu. İtfaiye yollardaki su birikintisini müdahale ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova'da önümüzdeki 2 saat boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yıldırım düşmesi ile sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı" denilmişti.

Kaynak: DHA