12.06.2019 15:10
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Pendik'te  su baskınları (1)

Pendik

Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA - İSTANBUL Pendik, Kartal ve Tuzla'da kuvvetli yağış etkili oluyor.

Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA - İSTANBUL Pendik, Kartal ve Tuzla'da kuvvetli yağış etkili oluyor. Pendik'te yollar göle dönerken D-100'de trafik durdu. İtfaiye yollardaki su birikintisini müdahale ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova'da önümüzdeki 2 saat boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yıldırım düşmesi ile sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı" denilmişti.


Kaynak: DHA
Tuzla, İstanbul, Pendik, Güncel