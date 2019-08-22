Haberler» 3. Sayfa» Haber

Pendik'te takla atan araç karşı şeritteki aracın üstüne düştü

Pendik sahil yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpıp takla attı.

22.08.2019 16:22 Pendik'te takla atan araç karşı şeritteki aracın üstüne düştü
Pendik sahil yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpıp takla attı. Takla atan araç karşı şeride uçarak bir otomobilin üzerine düştü. Görenleri şaşkına çeviren kazada iki kişi yaralandı.

Pendik sahil yolunda saat 15.30 sıralarında, seyir halindeki bir aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun ortasındaki trafik lambasının direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin üzerine düştü. Kazada iki kişi yaralanırken birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Aracın takla atarak otomobilin üzerine ters şekilde düştüğü kaza görenleri şaşkına çevirdi.

Aracın üzerine düştüğü otomobilden yara almadan kurtulan kadın, "Beklerken arabalara yeşil ışık yandı, hareket etmeye başladı. Karşıdan araba hızla ilerliyordu. Sadece uçtuğunu ve bizim arabaya fırladığını gördüm. Panik halinde dışarı çıktık, hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi. - İSTANBUL

Pendik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:37   Otomobilin bagajında tehlikeli yolculuk
16:36   Büfede ele geçirilen kaçak alkol, alkol imalathanesini ortaya çıkardı
16:35   Uzaklaştırma kararı olan koca, karısını 20 bıçak darbesiyle öldürdü
16:34   İzmir'de makilik alanda yangın
16:34   Kafası balkon demirine sıkışan çocuk kurtarıldı
16:24   Güney Kıbrıs'ta Batı Nil Virüsü'nden ilk ölüm
16:22   Van Kalesi'nde mahsur kalan vatandaş kurtarıldı