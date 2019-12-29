Haberler » Güncel » Pendik'te takla atan araçta sıkışan kadını itfaiye kurtardı - Haber

Pendik'te takla atan araçta sıkışan kadını itfaiye kurtardı

Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

29.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:48
'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Araçta sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre kaza 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantısında meydana geldi. Şirin Acar idaresindeki 34 GB 7133 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Kaza sonucu diğer yolcu Filiz Acar, araç içinde sıkışırken sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. ekipleri araçta sıkışan yolcuyu bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk tedavisi olay yerinde yapılan Acar, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Pendik'te takla atan araçta sıkışan kadını itfaiye kurtardı

İtfaiye, Pendik, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:43   Trabzon pistten çıkan uçak, kaderine terk edildi - Haber
16:43   Muş bakan soylu terör örgütünü tarihe gömeceğiz - Haber
16:43   Diyarbakır aynı iş yerinden aldıkları tatlılardan yiyen 60 kişi, hastanelik oldu-2 - Haber
16:42   TRAFO BİNASINDA 2 GÜN MAHSUR KALDIĞINI İDDİA ETTİ GÖZALTINA ALINDI - Haber
16:37   Somali'deki saldırıda hayatını kaybeden Sevi, Aydın'da toprağa verilecek - Haber
15:53   Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı! Köylüler şaşkın - Haber
14:31   Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu - Haber
13:51   Antalya'da aralık ayında deniz keyfi - Haber
13:42   Büyükçekmece Kaymakamlığı, muhtarların Kanal İstanbul aleyhine konuşmasının yasaklandığı iddialarını yalanladı - Haber
13:19   Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için "turuncu" uyarı: Rüzgarın şiddeti 100 kilometreye kadar çıkacak - Haber
29.12.2019 16:49:05