01.07.2019 10:30
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Pendik'te tek teker terörü estiren motosikletli maganda yakalandı

Pendik'te tek teker terörü estiren motosikletli maganda yakalandı Motosikletin selesinde dizleri üzerinde durarak tek teker ile ilerlediİSTANBUL - Pendik'te motosikletin selesinde dizleri üzerinde duran şahıs tek teker ile ilerleyerek yolda tehlike saçmıştı.

Pendik 'te tek teker terörü estiren motosikletli maganda yakalandı
Motosikletin selesinde dizleri üzerinde durarak tek teker ile ilerledi
İSTANBUL - Pendik'te motosikletin selesinde dizleri üzerinde duran şahıs tek teker ile ilerleyerek yolda tehlike saçmıştı. Olayın medyaya yansımasının ardından motosikletli maganda, polis tarafından yakalandı.
Pendik'te geçtiğimiz günlerde motosikletli bir maganda, motosikletin selesi üzerinde dizleri üzerinde oturmuş, ardından motosikleti ile tek teker üzerinde ilerleyerek yolda adeta tehlike saçmıştı. Olayın medyaya yansımasının ardından harekete geçen polis ekipleri motosikletli magandayı yakaladı. Şahsa, 'motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmemeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaktan' ve 'trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan' dolayı para cezası verildi. Şahıs, hakkında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.Pendik'te tek teker terörü estiren motosikletli maganda yakalandı
Kaynak: İHA
Pendik , Polis , 3. Sayfa

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