PENDİK'TE TEKNEDE ALKOL KOMASINA GİREN KİŞİ ÖLDÜ

PENDİK'TE TEKNEDE ALKOL KOMASINA GİREN KİŞİ ÖLDÜ (Havadan görüntülerle)Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL(DHA)Pendik'te arkadaşlarıyla birlikte tekneyle denize açılan dört kişiden biri alkol komasına girerek öldü.

06.06.2020 10:51 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:57
PENDİK'TE TEKNEDE ALKOL KOMASINA GİREN KİŞİ ÖLDÜ (Havadan görüntülerle)
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL(DHA)
Pendik'te arkadaşlarıyla birlikte tekneyle denize açılan dört kişiden biri alkol komasına girerek öldü.
Olay saat 09. 00 sıralarında Pendik Marina'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 arkadaş tekneyle açıldı. Teknede alkol aldıktan sonra fenalaşan bir kişiyi kıyıya götüren arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri fenalaşan kişinin öldüğünü belirledi. Diğer üç kişi ise tedbir amaçlı hastane kaldırılırken hayatını kaybeden kişinin cenazesi morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. PENDİK’TE TEKNEDE ALKOL KOMASINA GİREN KİŞİ ÖLDÜ

Kaynak: DHA

Etiketler: Pendik, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu Haber
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar Haber
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
İngiltere’de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Erzurum’daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi Haber
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi Haber
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı Haber
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Malatyalı hoca, canlı yayında ’Allah ’ol’ der oluverir’ dediği sırada sallanmaya başladı Haber
Malatyalı hoca, canlı yayında "Allah 'ol' der oluverir" dediği sırada sallanmaya başladı
Haberler››Güncel››PENDİK'TE TEKNEDE ALKOL KOMASINA GİREN KİŞİ ÖLDÜ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:53: Batman Çayı'nda oluşan göletlerde 'balık' ölümleri - Haber 10:53: Burdur Yarışlı Gölü'nde flamingo yoğunluğu - Haber 10:52: Uzaya gitmek isteyen ilk Türk robot "ARAT" - Haber 10:51: Başkan Demir, Arıcılar Birliğini ziyaret etti - Haber 10:51: DÜZCE Medikal ürünlerin satıldığı işyeri yandı - Haber 09:56: 14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı - Magazin 09:31: Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu - Haberler 09:13: Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu - Haberler 09:09: Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar - Haber 08:07: Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, kullanılmayan araziye 65 oyuk açtırarak 'Köpek Köyü' kurdu - Haber