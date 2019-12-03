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PENDİK'TE TEMİZLİK YAPAN EKİPLER RÖGARDA PATLAMAMIŞ MERMİ BULDU

Murat KORKMAZ/ PENDİK'te kanalizasyonları ilaçlayan belediye ekipleri rögarda mermi buldu.

03.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:39PENDİK'TE TEMİZLİK YAPAN EKİPLER RÖGARDA PATLAMAMIŞ MERMİ BULDU

Murat KORKMAZ/ PENDİK'te kanalizasyonları ilaçlayan belediye ekipleri rögarda mermi buldu. İnceleme yapan olay yeri ekipleri, kanalizasyondan farklı kalibrelerde patlamamış 50 adet mermi çıkardı.

'te, kanalizasyonlarda temizlik ve ilaçlama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler Velibaba Mahallesi, Çalışkan Sokaktaki rögarda mermi buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. ekipleri rögarın olduğu sokağı şerit çekerek, kapattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri rögarda incelemede bulundu. Ekiplerin yaptığı çalışmada kanalizasyondan farklı kalibrelerde patlamamış 50 adet mermi çıkarıldı. Ekipler incelemek üzere mermilere el koydu.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Ekiplerin çalışması

-Genel ve detaylar



Pendik, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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