Pendik'te Trafik Kazası: 1 Ölü

Pendik'te devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla buluşup Sakarya'ya gitmek üzere yola çıktığı belirtilen Şükrü Doğru'nun (31) kullandığı motosiklet, TEM Otoyolu Ankara istikameti Kurtköy gişeler mevkisinde kontrolden çıktı. Devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Doğru'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayı duyarak olay yerine gelen Doğru'nun yakınları sinir krizi geçirdi.
Ankara,Sakarya,Pendik
01 Aralık 2018 Cumartesi 10:58