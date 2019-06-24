24.06.2019 13:06
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Pendik'te trafik kazası: 1 yaralı

Pendik

Pendik'teki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Pendik 'teki trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir sürücünün kullandığı 34 STT 58 plakalı pikap, Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolu Pendik istikametinde, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Otobanın ortasında ters dönen araçtaki sürücü bulunduğu yerde sıkıştı.
Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü sıkıştığı araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede kaza dolayısıyla trafik bir süre yoğunlaştı.
Kaynak: AA
Sabiha Gökçen , Pendik , Güncel

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