Pendik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı - İstanbul

Pendik
'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Pendik- Şile
Karayolu Kurnaköy Mevkisi Uzundere
Kavşağında, aynı yönde seyreden Uğur Durmuş
'un kullandığı 34 FA 8160 plakalı sıvı polyester yüklü kamyonet, Ahmet Tez'in idaresindeki 34 FG 8275 plakalı tıra yandan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetteki sıvı polyester malzemeler yola savrulurken sürücü Durmuş ve yanındaki Ufuk Durmuş, araçta sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma
, olay yerine güvenlik şeridi çekerken itfaiye ekipleri de bulundukları yerde sıkışan Uğur ve Ufuk Durmuş'u sıkıştığı yerden çıkarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sultanbeyli Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Şile, Uğur Durmuş, Pendik, Güncel
Kaynak: AA