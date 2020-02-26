PENDİK'TE TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

PENDİK'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu D-100 karayolu bağlantısında meydana geldi. Sabri Albayrak idaresindeki hafif ticari araç önünde seyreden Celil Akten'in kullandığı araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü Albayrak'ı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik araçların çektirilmesinin ardından normale döndü.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Ambulanstan görüntü

-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul