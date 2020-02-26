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Pendik'te trafik kazası: 3 yaralı

PENDİK'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

26.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:02
PENDİK'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu D-100 karayolu bağlantısında meydana geldi. Sabri Albayrak idaresindeki hafif ticari araç önünde seyreden Celil Akten'in kullandığı araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. ekipleri araçta sıkışan sürücü Albayrak'ı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik araçların çektirilmesinin ardından normale döndü.
Pendik'te trafik kazası: 3 yaralı

TEM Otoyolu, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


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