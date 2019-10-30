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Pendik'te trafik kazası, 8 yaralı

Pendik'te servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

30.10.2019 16:42Pendik'te trafik kazası, 8 yaralı
Pendik'te servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Pendik Sahil Bulvarında Kadıköy yönüne ilerlerken kavşakta kırmızı ışıkta duran O.U. yönetimindeki 34 RT 5574 plakalı otomobile arkasından gelen K.K. idaresindeki 34 LAR 023 plakalı servis minibüsü çarptı.
O.U.'nun otomobili çarpmanın etkisiyle savrularak yolun karşı tarafına geçerken, servis minibüsündeki 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından hafif yaralandığı belirlenen otomobil sürücüsü O.U.'nun tedavisi ayakta yapıldı, minibüste yaralananlar da civardaki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi, kaza nedeniyle trafik akışının kontrollü şekilde sağlandığı olay yerindeki hasarlı araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kadıköy, Pendik, Güncel

Kaynak: AA

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