09.07.2019 16:15
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Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların yeni görüntüleri ortaya çıktı

Pendik'te iki trafik magandasının 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomobile saldırı anıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Gül, "Bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez" dedi.

İstanbul'da hamile kadın ve eşinin trafikte uğradığı saldırıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Pendik D-100 Karayolunda Hasan Sel ve Hüseyin Sel kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu otomobilin önünü kesip saldırıda bulunmuştu.

Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler dün tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne konuldu.

HER ŞEY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan o olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, iki aracın durduğu, daha sonra da Hasan ve Hüseyin Sel'in otomobilden indikten sonra Bahçıvan çiftinin araçlarına zarar verdikleri görülüyor.

ADALET BAKANI'NDAN TEPKİ: HİÇBIR VİCDAN KABUL EDEMEZ

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "(Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayı) Bir hanımefendinin araç içerisinde yaşadığı bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez. Nitekim hakim, savcı, yargı makamları da gereğini yapmıştır. Türkiye hukuk devletidir. Kimse kendisini yetkili merciler yerine koymasın" dedi

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: DHA
Pendik, 3. Sayfa, Güncel

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