02.07.2019 15:27
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PENDİK'TE TÜNELDE FECİ KAZA

Haber-Kamera: Ali Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHAPendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber-Kamera: Ali Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA
Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Hafriyat kamyonunun da karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda yeni açılan tünelde biri hafriyat kamyonu 4 araç birbirine girdi. Feci kazada tünel adeta savaş alanına döndü. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralanırken, tünel trafiğe kapandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.PENDİK'TE TÜNELDE FECİ KAZA
Kaynak: DHA
Sabiha Gökçen , İstanbul , Pendik , Güncel

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