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Pendik'te uyuşturucu serasına dönüştürülen depoya baskın kamerada

PENDİK'te depoya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 12 kilo 400 gram esrar ile 63 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

14.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:44Pendik'te uyuşturucu serasına dönüştürülen depoya baskın kamerada

PENDİK'te depoya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 12 kilo 400 gram esrar ile 63 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

'te bulunan bir depoda uyuşturucu üretildiği bilgisini alan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.  Teknik ve fiziki çalışma başlatan ekipler 11 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinde Güllü Bağlar Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenledi. Hint keneviri serasına dönüştürüldüğü görülen depoda ve şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 63 kök Hint keneviri, 12 kilo 400 gram kurutulmuş Hint keneviri, 3.80 gram metamfetamin, 3 hassas terazi, havalandırma borusu, projektör cihazı, termometre, nemlendirme makinası, pervane, sodyum buharlı lamba ve ışıklandırma cihazı ele geçirildi. Operasyonda V.E.(32)' isimli bir şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, V.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OPERASYON KAMERADA

Öte yandan operasyon polis kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, polis ekipleri kapıyı koçbaşıyla kırdıktan sonra içeriye giriyor. Ekipler, daha sonra yerin altına yapılmış depoya giriyor. Depoyu Hint keneviri serasına çeviren şüphelinin dolaplara gizlediği uyuşturucu madde ele geçiriliyor.



Pendik, Güncel

Kaynak: DHA

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