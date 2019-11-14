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Pendik'te uyuşturucu tarlasına çevrilen depoya baskın

Pendik'te uyuşturucu tarlasına çevrilen depoya baskınİSTANBUL - İstanbul Pendik'te seraya dönüştürülerek "Hint keneviri" yetiştirilen depoya baskın yapıldı.

14.11.2019 10:51 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:52
'te uyuşturucu tarlasına çevrilen depoya baskın
İSTANBUL - Pendik'te seraya dönüştürülerek "Hint keneviri" yetiştirilen depoya baskın yapıldı. Depoda 63 kök Hint keneviri bulunurken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre; İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon geçtiğimiz Pazartesi günü Pendik Güllü Bağlar Mahallesinde 'depo' olarak kullanılan bir adreste yapıldı. Söz konusu depoda uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine uzun süre takip yapıldı. Deponun bazı bölümlerinin özel havalandırma, ışık ve ısı düzenekleriyle seraya dönüştürüldüğü anlaşıldı. Tespit çalışmalarının ardından 11 Kasım Pazartesi günü adrese baskın düzenlendi. İçeriye giren ekipler demir kapakla açılan bodrum kata inince Hint keneviri serasıyla karşılaştı. Depodaki V.E.adlı bir şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmada 500 gram gelen 63 kök Hint keneviri, 12 kilo kurutulmuş Hint keneviri, havalandırma boruları, projektör cihazı, termometre, nemlendirme aparatları, sodyum buharlı lamba, pervane ve ışıklandırma sistemleri ele geçirildi.
Uyuşturucu maddelere ve cihazlara el konulurken, depo polis tarafından mühürlendi.
Gözaltına alınan V.E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 12 Kasım tarihinde sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Öte yandan uyuşturucu serasına dönüştürülen depoya yapılan baskın, polis kamerasına saniye saniye yansıdı.
Pendik'te uyuşturucu tarlasına çevrilen depoya baskın

İstanbul, Pendik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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