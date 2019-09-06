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Pendik'te yangın

Genel görüntüler Pendik'te yangın Polyester fabrikasında maddi hasar oluştu Pendik'te akşam saatlerinde bir polyester fabrikasında yangın çıktı.

06.09.2019 22:11
Genel görüntüler Pendik'te yangın
Polyester fabrikasında maddi hasar oluştu
Pendik'te akşam saatlerinde bir polyester fabrikasında yangın çıktı.
Alınan bilgiler göre, Pendik Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki bir Polyester fabrikasında sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çalışanlar tahliye edildi.
Çok sayıda İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Pendik'te yangın

İtfaiye, Pendik, Güncel

Kaynak: AA

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