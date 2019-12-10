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Pendik'te yangın

Pendik'te bir apartmanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

10.12.2019 01:28 | Son Güncelleme: 10.12.2019 01:28Pendik'te yangın
'te bir apartmanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Güllü Bağlar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bir sitedeki 4 katlı apartmanın giriş katında bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın sırasında oluşan dumanın apartman boşluğunu kaplaması nedeniyle üst katlarda oturanlar binada mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangının çıktığı elektrik panosundaki alevleri kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalan vatandaşları da merdivenle tahliye etti.
Yangının söndürülmesinin ardından binada duman tahliyesi çalışmasına başlanırken, dumandan etkilenen bazı vatandaşlara da sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İtfaiye, Pendik, Güncel

Kaynak: AA

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