Pendik'te yaşlı kadına kapkaç dehşeti kamerada

PENDİK'te yaşlı kadınların arkasından yanaşarak kollarındaki çantaları kapkaç yapan şüpheli yakalandı. Şüphelinin yolda yürüyen yaşlı kadının kolundaki çantayı alıp kaçtığı anlar kameralara yansıdı.

Pendik 'te bir şüphelinin yaşlı kadınların arkasından yanaşarak kollarındaki çantaları kapkaç yaptığı bilgisini alan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekipler şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelinin 17 Ocakta Sapanbağları Mahallesi ve 21 Ocakta Yeni Mahalle'deki kapkaç olaylarını yapan Emsal K. (25) olduğu belirlendi. Şüpheli Pendik, Bahçelievler Mahallesi'nde gözaltına alındı. Şüphelinin, üstünden mağdurlara ait 1 cep telefonu ele geçirildi. Çalışmaların devamında ise şüphelinin son olayda çaldığı çanta içerisindeki mağdura ait kimlik, cüzdan ve 10 lira parayla bulundu. Emsal K. emniyetteki, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine ko0nuşldu. Şüphelinin yaşlı kadının çantasını çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

- İstanbul